Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Getränkemarkts am Tappeweg in Neheim. Ein Unbekannter beschädigte den geparkten PKW einer 47-jährigen Frau aus Werl. Nach jetzigen Erkenntnissen rangierte zur Tatzeit ein roter VW Bulli mit der Städtekennung "DO" für Dortmund an der Unfallstelle. Der Fahrer soll männlich und ungefähr 55 bis 65 Jahre alt gewesen sein. Seine Haare sollen grau gewesen sein, außerdem soll er einen Bart gehabt haben. Ob der Bulli in Zusammenhang zu der Verkehrsunfallflucht steht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell