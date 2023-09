POL-HSK: Raub eines Mobiltelefons

Schmallenberg (ots) - Am Montag entwendeten unbekannte Täter die Geldbörse einer 79-jährigen Frau aus Schmallenberg. Die Geschädigte war zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr in einem Discounter an der Straße "Wehrscheid" einkaufen. Währenddessen verstaute sie ihre Handtasche an ihrer Gehhilfe. In der Handtasche bewahrte die Frau ihre Geldbörse auf. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte die Frau den Diebstahl. Die Polizei rät: - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten ...

