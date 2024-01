Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Holzhütte bei Söhrewald: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in der Verlängerung der Straße "Schlade" bei Söhrewald-Wellerode zum Brand einer kleinen Holzhütte. Das Feuer war gegen 1:30 Uhr gemeldet worden. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand die Holzhütte bereits im Vollbrand. Ein Übergreifen auf angrenzende Bäume konnte durch die Löscharbeiten verhindert werden, die Hütte brannte aber vollständig ab. Der Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Die ebenfalls alarmierten und am Brandort eintreffenden Streifen des Polizeireviers Ost entdeckten in der Nähe der Brandstelle zwei Verdächtige und kontrollierten die Männer im Alter von 18 und 21 Jahren. Nach den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Holzhütte vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Der Tatverdacht richtet sich gegen die beiden angetroffenen Männer aus dem Landkreis Kassel, die erheblich unter Alkoholeinfluss standen. Sie wurden festgenommen und auf die Dienststelle gebracht, wo ein Arzt bei beiden eine Blutprobe entnahm. Diese soll Aufschluss über ihre genaue Alkoholisierung geben. Erst nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizisten die Tatverdächtigen auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen gegen sie wegen Brandstiftung dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

