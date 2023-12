Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen- Volkhardinghausen - Wohnwagen und Mülltonnen brennen, Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag kam es zu einem Brand zwischen Bad Arolsen -Volkhardinghausen und Twistetal-Elleringhausen. Die Brandursache ist noch unklar, Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 00.25 Uhr ging bei der Polizeistation Bad Arolsen die Meldung ein, dass es in der Elleringhäuser Straße in Bad Arolsen-Volkhardinghausen zu einem Brand eines Wohnwagens gekommen ist.

Als die Polizei kurz danach am Einsatzort eintraf, waren mehrere Feuerwehren aus Bad Arolsen und den Stadtteilen bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Gebrannt hatte ein alter Wohnwagen, der auf dem Grundstück des Wohnhauses stand und als Party- und Aufenthaltsraum diente. Außerdem brannten mehrere Mülltonnen, die vor dem Haus standen. An dem Haus entstand leichter Rußschaden, auch ein in der Nähe stehendes Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren konnten die Brände schnell ablöschen, zwei Feuerwehrmänner erlitten dabei leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vorsorglich in das Krankenhaus Bad Arolsen gebracht.

Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 10.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, eine vorsätzliche oder fahrlässige Inbrandsetzung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Korbach führt weitere Ermittlungen zur Brandursache.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05691-97990 bei der Polizeistation Bad Arolsen oder unter der Telefonnummer 05631/971-0 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell