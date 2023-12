POL-KB: Frankenau - Vermisster 81-Jähriger ist wieder da

Korbach (ots) - Am Mittwochabend kam es in Frankenberg zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Einmal blieben die Täter ohne Beute, zweimal konnten sie nur geringe Mengen Bargeld entwenden. In allen Fällen nutzten die Täter die Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner aus. Die Polizei sucht Zeugen. Nur kurz verlassen hatten die Bewohner ihr Haus in der Straße ...

mehr