Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 69 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Mittwoch (14.02.2024) beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwere Verletzungen zugezogen. Der Radfahrer war gegen 09.10 Uhr in der König-Karl-Straße Richtung Mercedesstraße unterwegs und missachtete das Durchfahrtsverbot für Radfahrer an der dortigen Unterführung. An der Einmündung zur Kleemannstraße stieß er mit dem Lastwagen der Marke Mercedes eines 42-Jährigen zusammen, der von der Kleemannstraße nach rechts in die König-Karl-Straße abbiegen wollte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Radfahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell