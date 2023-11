POL-SE: Elmshorn - Unbekannte Diebin entwendet Smartphone - Geschädigte wehrt sich und erlangt das Stehlgut wieder - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagmorgen (21.11.2023) ist es in der Straße "Glashütter Damm" zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Der geschädigte Bewohner war in einem Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr nicht zu Hause anwesend. Bei der Rückkehr stellte er den Einbruch in sein Haus fest. Nach der vorgefundenen Spurenlage sind ...

mehr