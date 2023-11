Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zwei Tageseinbrüche in Wohnbereiche - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagmorgen (21.11.2023) ist es in der Straße "Glashütter Damm" zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen.

Der geschädigte Bewohner war in einem Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr nicht zu Hause anwesend. Bei der Rückkehr stellte er den Einbruch in sein Haus fest.

Nach der vorgefundenen Spurenlage sind offensichtlich unbekannte Täter gewaltsam in das Haus eingedrungen und diese durchsuchten im Anschluss mehrere Wohnräume. Ob Stehlgut entwendet wurde, konnte der Geschädigte noch nicht benennen.

Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte im Zeitraum von ungefähr 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr eine männliche Person, die auf dem tatbetroffenen Grundstück um das Haus herumgegangen ist. Der Mann wird als auffällig groß mit einer kräftigen Statur und einem geschätzten Alter von 50 Jahren beschrieben. Er trug zudem eine helle Hose und hellblaue Oberbekleidung.

Warum sich die beschriebene Person auf dem Grundstück aufhielt und ob diese Person mit der Einbruchstat im Zusammenhang steht, ist nicht bekannt.

Am gleichen Tag ist es ebenfalls in Norderstedt in der Straße "In der Großen Heide" zu einem versuchten Einbruch in eine Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen.

In einem Zeitraum von ungefähr 16:20 Uhr bis 17:50 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung zu gelangen, scheiterten allerdings vermutlich an einer mechanisch verbauten Sicherung, so dass vom Einbruchsvorhaben abgesehen wurde.

Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter über den rückwärtig gelegenen Garten und weiter in unbekannte Richtung.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum, insbesondere bei weiteren Hinweisen zur beschriebenen Person, werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell