Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Über Balkontür in Wohnung eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Königsberger Allee in Bad Meinberg nutzten Einbrecher eine auf Kipp stehende Balkontür, um sich Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstagmittag (08.02.2024) zwischen 13 und 14.10 Uhr. Die Täter entwendeten Tabak sowie Bargeld und flüchteten augenscheinlich über die Wohnungstür. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell