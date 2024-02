Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Frau leistet Widerstand und beißt Polizisten.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (08.02.2024) gegen 7 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass sie weibliche Hilferufe aus einem Waldstück am Hornschen Weg hörten. Bei einer Absuche vor Ort fanden die Einsatzkräfte im Bereich Wahmbecker Pfad eine hilflose 24-Jährige. Die Frau aus Lemgo machte einen orientierungslosen und apathischen Eindruck und reagierte nicht auf die Ansprache der Beamten. Im weiteren Verlauf der Situation wurde die Frau zunächst verbal aggressiv, als man ihr erklärte, man würde sie aufgrund ihrer hilflosen Lage mit auf die Polizeiwache nehmen. Daraufhin sperrte sich die 24-Jährige mit Tritten in Richtung der Polizistinnen und Polizisten und leistete konsequent Widerstand durch körperliche Gewalt. Ein 25-jähriger Beamter wurde durch die Lemgoerin ins Bein gebissen und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Nachdem die Frau überwältigt werden konnte, wurde sie in Absprache mit dem Ordnungsamt und einer Ärztin in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen. Auch während des Transportes in die Klinik leistete die Frau enormen Widerstand und trat nach den Beamten, die jedoch alle dienstfähig blieben.

