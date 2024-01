POL-OG: Sasbach - Gartenhütten abgebrannt

Kappel-Grafenhausen (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es in der Straße Vorau in Kappel zu der Sprengung eines Geldautomaten. Zeugen wurden in Kappel kurz nach 4 Uhr durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam und alarmierten die Polizei. Nach deren Eintreffen waren nach ersten Erkenntnissen zwei Unbekannten bereits mit einem dunklen Audi mit gelben Kennzeichen auf der Flucht in Richtung Autobahn. Über ...

mehr