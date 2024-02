Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich mit Falschgeld bezahlt - 22-Jähriger in Haft

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (14.02.2024) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Falschgeld bezahlt zu haben. Die Beamten durchsuchten die Wohnung aufgrund eines richterlichen Beschlusses kurz nach 06.00 Uhr und beschlagnahmten Beweismittel, darunter 14 mutmaßlich gefälschte 50 Euro-Scheine sowie zirka 30 Gramm Haschisch. Der 22-Jährige, der bei der Durchsuchung Widerstand leistete, steht im Verdacht, in mindestens zwei Fällen, einmal in einer Tankstelle und einmal in einem Supermarkt, mit gefälschten 50 Euro-Scheinen bezahlt zu haben. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des jungen Mannes. Der Tatverdächtige mit italienischer Staatsangehörigkeit wurde noch am Mittwoch einer Haftrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl in Vollzug setzte und den 22-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

