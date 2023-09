POL-LB: Asperg: Unfallflucht in der Schillerstraße

Ludwigsburg (ots) - Bereits am 22.09.2023 kam es in einer Flüchtlingsunterkunft in der Marbacher Straße in Pleidelsheim zu einem Brand, bei dem ein 24 Jahre alter Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5609244). Der ...

mehr