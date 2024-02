Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kabeldiebstahl gescheitert

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat versucht, in der Nacht zum Freitag (16.02.2024) eine Kabeltrommel vom Gelände eines Autohauses an der Straße Untere Waldplätze zu stehlen. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes entdeckten den Tatverdächtigen gegen 04.10 Uhr auf dem Gelände und alarmierten die Polizei. Vor Ort fanden die Beamten die in der Auffahrt liegende Kabeltrommel, der Täter war bereits geflüchtet. Während der Fahndung kontrollierten Polizeibeamte einen 32-Jährigen in der Nähe des Tatortes. Ob die Person mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

