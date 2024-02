Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (16.02.2024) einen 16-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen 22-jährigen Mann zuvor schwer verletzt zu haben. Der 22-Jährige hielt sich mit seinen Begleitern gegen 00.30 Uhr am Moltkeplatz auf, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu Streitigkeiten mit einer anderen Personengruppe kam. Der 22-Jährige saß dabei auf einer Mauer, als der 16-Jährige ihn von hinten in den Rücken getreten haben soll und anschließend flüchtete. Rettungskräfte versorgten den schwerverletzten 22-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten entdeckten den 16-Jährigen gegen 04.50 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Vogelsang und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinen Eltern übergeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

