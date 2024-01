POL-K: 240104-1-K Diensthund "Sam" stellt Einbrecher in einer Schule auf frischer Tat

Köln (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (2. Januar) im Stadtteil Mülheim, bei dem ein 54 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden ist, sucht die Polizei Zeugen. Rettungskräfte brachten den Mann mit Verletzungen an der linken Hand und Platzwunden am Kopf in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand soll der 54-Jährige gegen 15 Uhr mit seinem ...

mehr