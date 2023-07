POL-PPRP: Betrugsversuche scheitern

Ludwigshafen (ots) - Ein 58-Jähriger wollte in der Nacht auf Freitag (07.07.2023) am Berliner Platz einen Streit zwischen einem 48-Jährigen und dessen 42-jährigen Partnerin schlichten. Der 48-Jährige schlug dem Helfenden ins Gesicht sodass dieser zu Boden fiel. Danach trat er den am Bodenliegenden. Dieser wurde leicht verletzt. Der 48-Jährige, der augenscheinlich stark alkoholisiert war, flüchtete sodann mit dem ...

