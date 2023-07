Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Ein 58-Jähriger wollte in der Nacht auf Freitag (07.07.2023) am Berliner Platz einen Streit zwischen einem 48-Jährigen und dessen 42-jährigen Partnerin schlichten. Der 48-Jährige schlug dem Helfenden ins Gesicht sodass dieser zu Boden fiel. Danach trat er den am Bodenliegenden. Dieser wurde leicht verletzt.

Der 48-Jährige, der augenscheinlich stark alkoholisiert war, flüchtete sodann mit dem Fahrrad. Er konnte kurze Zeit später am Danziger Platz von Polizeikräften angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Er gab an, dass der 58-Jährige ihn geschlagen und er sich lediglich verteidigt habe. Ihm wurde in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 48-Jährigen wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell