POL-S: Nach mutmaßlichem Unfall weitergefahren - Zeugen und Geschädigten gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagabend (15.02.2024) mutmaßlich eine 20 Jahre alte Audi-Fahrerin in der Silberburgstraße ein geparktes Auto gestreift haben soll und weitergefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein 65 Jahre alter Zeuge beobachtete gegen 19.50 Uhr, wie eine Frau die Silberburgstraße in Richtung Rosenbergstraße entlangfuhr und auf Höhe der Hausnummer 97 ein geparktes Fahrzeug gestreift haben soll. Anschließend soll die Frau ausgestiegen sein und sich das geparkte Auto angeschaut haben bevor sie weiterfuhr. Als die alarmierten Beamten an der Unfallstelle eintrafen, war das geparkte Fahrzeug bereits weg. Ermittlungen führten auf die Spur des Audi und der 20-Jährigen. Ob sie den Unfall verursacht hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, insbesondere der Besitzer des geparkten Fahrzeugs, das auf der linken Seite Beschädigungen aufweisen muss, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

