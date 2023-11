Ulm (ots) - Die Unbekannten waren zwischen Samstag 19 Uhr und Sonntag 12.30 Uhr in einem Garten- und Wiesengrundstück in der Riedlinger Straße unterwegs. Innerhalb des weiträumigen Grundstücks machten sich die Täter an zwei Hütten und an einem Wohnwagen zu schaffen. Bei einer Holzhütte und an dem Wohnwagen ...

mehr