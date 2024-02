Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Diebstahl

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Ladendieb konnte am Samstag (17.02.2024) gegen 17.15 Uhr nach einem Gerangel mit zwei Ladendetektiven unerkannt flüchten. Der Täter hatte mit zwei mitgeführten Taschen ein Bekleidungsgeschäft an der unteren Königstraße verlassen und dabei einen Warensicherungsalarm ausgelöst. Er wurde hierauf von den Detektiven angesprochen und ins Büro gebeten. Plötzlich stieß er einen der Detektive zur Seite, konnte sich in dem folgenden Gerangel losreißen und flüchtete aus dem Geschäft. In seinen zurückgelassenen Taschen wurde eine aus dem Bekleidungsgeschäft entwendete Hose und mutmaßliches weiteres Diebesgut aufgefunden. Von dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: ca. 30 Jahre alt, 170-175 cm groß, dunkelblonde Haare, trug eine Bluejeans und eine khakifarbene Jacke. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell