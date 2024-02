Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kollision mit Linienbus

Stuttgart-Nord (ots)

Ein Leichtverletzter und ca. 150.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (17.02.2024) im Stuttgarter Norden ereignete. Ein mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stehender 71-Jähriger war gegen 18.20 Uhr mit seinem Mercedes in der Lenzhalde in Richtung Am Kräherwald unterwegs und kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der Pkw prallte anschließend noch gegen zwei parkende Fahrzeuge. Infolge der Kollision wurde der 71-Jährige leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, weshalb der Fahrer eine Blutprobe abgeben musste. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten. Für die Unfallaufnahme war die Lenzhalde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell