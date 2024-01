Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 20.01.2024

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Massagestudio

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen unbek. Täter ein Fenster eines Massagestudios in der Nutzhorner Straße in Delmenhorst ein. Die Täter gelangten in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 19.01.2024, um 21.15 Uhr, wurde ein 49-jähriger PKW-Fahrer (aus Hude) in der Nordenhamer Straße in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell