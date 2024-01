Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 20.01.2024

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall und Folgeunfall mit einer leichtverletzen Person

Am Freitag, 19.01.2024, um 06:40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines VW-Golf die B 437 aus Richtung Wesertunnel kommend in Richtung B 212. Im Bereich der Abfahrt zur B 212, in Fahrtrichtung Nordenham, fuhr er in diese ein und kam aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen die Seitenschutzplanke. Der Pkw blieb dort unfallbeschädigt, in der Fahrspur stehend, liegen. Unmittelbar danach befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta ebenfalls die Unfallörtlichkeit und wollte über den Zubringer auf die B 212 in Richtung Nordenham abfahren. Hierbei übersah er den verunfallten Pkw. Ein versuchtes Ausweichmanöver misslang und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Anprall wurde der noch im seinem verunfallten Fahrzeug sitzende 24-jährigen leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte diesen in ein Krankenhaus. Es wurde ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro verursacht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall

Am Freitag, 19.01.2024, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines VW-Polo die B 212 aus Richtung Hoffe kommend in Richtung Ellwürden. Aufgrund der Verkehrsdichte war der Fahrzeugverkehr vor ihm zum Stillstand gekommen. Dieses erkannte er zu spät und fuhr trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung auf dem vor ihm stehenden Ford Fucus eines 55-jährigen Fahrzeugführers auf. Durch den Anprall wurde dieser auf den davorstehenden BMW eines 62-jährigen geschoben. Es wurde ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000 Euro verursacht.

