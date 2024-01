Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 20.01.2024

Colnrade - Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht -

Am 19.01.2024 gegen 17:15 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Colnrade zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 2000 Euro Sachschaden entstand. Ein 18jähriger Pkw-Führer aus Harpstedt befuhr mit seinem VW Golf die Hauptstraße in Colnrade. In einem Kurvenbereich kam ein entgegenkommender heller Sattelzug zu weit auf die Gegenfahrbahn. Da der 18jährige aufgrund von Leitplanken nicht ausweichen konnte, kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge. Der bislang unbekannte Führer des Sattelzuges entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Großenkneten - Ahlhorn - Verkehrsunfall auf Bahnübergang -

Am 19.01.2024 gegen 11:35 Uhr kam es auf dem Bahnübergang an der Oldenburger Straße in Ahlhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 1000 Euro Sachschaden entstand. Ein 48jähriger Mann aus der Gemeinde Hatten war mit einem Lkw Mercedes auf der Oldenburger Straße in Richtung Ahlhorn unterwegs. An dem Bahnübergang übersah der 48jährige das Rotlicht sowie die sich senkenden Halbschranken. Es kam zur Kollision mit einer Halbschranke. Am Lkw und der Schranke entstand Sachschaden. Der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

Harpstedt - Pkw überschlägt sich -

Am 19.01.2024 gegen 20:05 Uhr kam es auf der Nordstraße in Harpstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 8000 Euro Sachschaden entstand und eine Person leicht verletzt wurde. Ein 19jähriger Mann aus Delmenhorst war mit einem Pkw Mini auf der Nordstraße in Harpstedt unterwegs. Nach einer Linkskurve kommt der 19jährige aus unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn ab, überfährt einen Leitpfosten und überschlägt sich auf dem angrenzenden Feld. Der 19jährige verletzt sich zum Glück nur leicht. Am Pkw entsteht hoher Sachschaden.

Hude - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt -

Am 19.01.2024 gegen 13:30 Uhr kam auf der Parkstraße in Hude zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 68jähriger Radfahrer aus Hude leicht verletzt wurde. Ein 54jähriger Mann aus Hude war mit einem Pkw VW auf der Vielstedter Straße unterwegs und beabsichtigte nach links auf Parkstraße einzubiegen. Beim Abbiegen übersieht der 54jährige den Radfahrer, der an der grün zeigenden Fußgänger-/Radfahrerampel die Fahrbahn überqueren wollte. Beim Zusammenstoß erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Am Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden von ca. 1100 Euro.

Wardenburg - unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht -

Am 19.01.2024 gegen 18:55 Uhr kam es auf der Garreler Straße in Wardenburg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 56jähriger Mann aus Wardenburg war mit einem Pkw Ford auf der Garreler Straße in Richtung Garrel unterwegs. Der 56jährige fuhr nicht weit genug rechts und es kam zu einer leichten Kollision der Außerspiegel mit einem entgegenkommenden Pkw Opel. Der 56jährige verließ zunächst unerlaubt den Unfallort, konnte von der Polizei jedoch ermittelt werden. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test am Alcomaten ergab 1,00 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der 56jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Zum Glück wurden der 56jährige und der Fahrer des entgegenkommenden Pkw, ein 49jähriger Mann aus Garrel, nicht verletzt.

Wildeshausen - Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht -

Am 18.01.2024 zwischen 20:15 und 20:45 Uhr kam auf auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Wildeshausen, Westring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 800 Euro Sachschaden entstand. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, mutmaßlich beim Einparken in eine Parklücke, einen geparkten weißen Pkw Hyundai im hinteren linken Bereich. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

