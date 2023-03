LPI-EF: Betrunkene Autofahrer

Sömmerda (ots) - Einbrecher hatten es am Sonntag auf ein Handygeschäft in Sömmerda abgesehen. Die Täter zerstörten gegen 21:30 Uhr mit Gewalt die Schaufensterscheibe des Ladens. Anschließend stahlen sie aus dem Geschäft ein Lautsprecherset im Wert von knapp 200 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Scheibe wurde auf 2.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wollte eine Streifenbesatzung in Sömmerda ein silbernes Auto aus dem Zulassungsbereich Gotha ...

