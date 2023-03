Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit 14 Jahre altem Versicherungskennzeichen unterwegs

Sömmerda (ots)

Am 1. März beginnt für alle versicherungspflichtigen Fahrzeuge das neue Versicherungsjahr. Somit muss ein neues Versicherungskennzeichen angebracht werden. Das sah ein 33-jähriger Moped-Fahrer in Sömmerda anders. Der Mann war mit seiner Simson am Montag unterwegs, als er von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde. Beim Blick auf sein Versicherungskennzeichen staunten die Beamten nicht schlecht. An dem Moped war ein Kennzeichen aus dem Jahr 2009 angebracht. Da der 33-Jährige somit keinen gültigen Versicherungsnachweis hatte, musste er sein Moped nach Hause schieben. Im Gepäck hatte er eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (DS)

