Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Kleintransporter in Ahlhorn +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Aus einem in Ahlhorn geparkten Kleintransporter wurden Werkzeuge entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der Geschädigte stellte den Kleintransporter am Mittwoch, 17. Januar 2024, 19:00 Uhr, auf der Katharinenstraße in Ahlhorn ab. Als er am frühen Donnerstag, 18. Januar 2024, 06:00 Uhr, zum Transporter zurückkehrte, sah er, dass das Schloss der Hecktür aufgebrochen war und aus dem Frachtraum mehrere Werkzeuge fehlten. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell