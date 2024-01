POL-KLE: Geldern - Einbruch: Unbekannte Täter entwenden Laptop

Goch (ots) - Am Dienstag (2. Januar 2024) kam es gegen 08:15 Uhr am Grenzweg in Goch zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 49-jähriger Mann aus Goch mit seinem Pkw den Grenzweg in Fahrtrichtung Asperdener Straße. Der Mann beabsichtigte nach links abzubiegen und übersah dabei einen 26-jährigen Mann ...

