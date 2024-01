Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 20.01.2024

Delmenhorst (ots)

VU Flucht im Begegnungsverkehr

Ein bislang unbekannter Fahrer eines PKW hat sich am Donnerstag, 09. Januar 2024, gegen 17:50 Uhr, von einer Unfallstelle in Lemwerder entfernt. Die Polizei sucht Zeugen. Zur Unfallzeit befährt ein 32-jähriger Mann aus Lemwerder mit seinem blauen Opel Agila die Tecklenburger Straße in Richtung des Kreisverkehrs Stedinger Straße. Das bislang unbekannte Fahrzeug des Verursachers kommt ihm hierbei auf gerader Fahrbahn entgegen. Der Verursacher fährt mittig auf der Fahrbahn, hierdurch kommt es zum Zusammen-stoß der PKW. Infolge der Kollision entsteht am PKW des Ge-schädigten ein Sachschaden in Höhe von ca. 750,00 Euro. Am PKW des Verursachers könnte der Außenspiegel beschädigt wor-den sein. Der Unfallverursacher entfernt sich mit seinem PKW unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lemwerder unter der Tel. 0421 - 485 0640 zu melden.

Brand eines Mehrfamilienhauses

Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es am 19.01.2024, um 14:40 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hinterm Reiherholz" in 27804 Berne zu einem Brand. Drei Wohneinheiten befinden sich in dem Gebäude. Nach kurzer Zeit steht das Gebäude in Vollbrand. Alle Personen können das Gebäude rechtzeitig verlassen und bleiben unverletzt. Ein Hund verstirbt durch den Brand. Weitere Tiere können gerettet und in einem Stall untergebracht werden. Das Gebäude wird beinahe gänzlich zerstört, der Schaden wird auf 350.000-400.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Beschädigungen am Gebäude ist dieses nicht weiter bewohnbar. Die Bewohner des Gebäudes kommen bis auf weiteres bei Nachbarn oder Verwandten unter. Die Feuerwehren aus Berne, Neuenkoop, Hekeln, Köterende, Weserdeich, Hude und Wüsting sind mit insgesamt 100 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem ist ein Leiterwagen aus Ganderkesee eingesetzt. Die Löscharbeiten dauern bis in die Nacht an. Der Brandort ist durch die Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Körperverletzung in Brake

Am 19.01.24, gegen 23:00 Uhr bewerfen 4-5 Männer einen vorbeifahrenden schwarzen BMW X4 auf der Bahnhofstraße, in Höhe des Poligras Stadions, mit Schneebällen. Als der Fahrer anhält und aussteigt, um die Männer aufzufordern dies zu unterlassen, schlägt ihm einer der Männer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Ebenso wird gegen den PKW geschlagen und getreten. Als der Fahrer versucht aus der Situation zu entkommen, reißt einer der Angreifer die Beifahrertür des PKW auf und versucht ihn am Wegfahren zu hindern. Er schafft es mit geöffneter Beifahrertür wegzufahren und bleibt nahe des Tatortes stehen, wo er den Notruf absetzt. Während des Gesprächs bemerkt er, dass er immer noch von den Tätern verfolgt wird. Daraufhin fährt er zur Polizeidienststelle in Brake um den Vorfall anzuzeigen. Den Angaben des Opfers zufolge seien die Täter dunkel gekleidet gewesen, teilweise mit Mützen und Bärten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter der Tel.Nr.: 04401 935 115 zu melden.

