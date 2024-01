Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 20.01.2024

Delmenhorst (ots)

Trunkenheitsfahrt eines Sattelzugfahrers auf der Autobahn 1

Am 20.01.2024 wurde gegen 01:50 Uhr ein Sattelzug fahrend auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich der Gemeinde Großenkneten festgestellt, der leicht in Schlangenlinie fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der bulgarische Fahrzeugführer aus Bremen unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Gegen den 54Jährigen Fahrzeugführer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Sie ordneten eine Blutprobe an, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Für die Weiterfahrt des Sattelzuges musste die Firma eine Ersatzfahrerin entsenden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 1

Am 19.01.2024 ereignete sich gegen 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord. Hier kam es zu einem seitlichem Zusammenstoß zwischen einem blauen Skoda Octavia und einem weißen Skoda Karoq. Beide Fahrzeugführer beschuldigen sich gegenseitig den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Wer sachdienliche Hinweise zum Hergang des Verkehrsunfalls machen kann, wird gebeten, sich unter 04435-93160 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell