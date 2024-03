Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Verletzten in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Am heutigen Morgen, gegen 07:20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der B3 / Nordtangente in Limmer zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, infolgedessen zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 59-jähriger LKW-Fahrer aus dem Kreis Wolfenbüttel befuhr die Nordtangente in Richtung Kreuzung und bemerkte zu spät, dass dort bereits zwei PKW an der roten Ampel warteten. Er fuhr auf den ersten PKW auf, in dem eine 52-jährige Einbeckerin saß, und schob diesen auf den zweiten PKW, der von einer 29-jährigen Delligserin gefahren wurde. Beide Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt und begaben sich anschließend in ärztliche Behandlung. Die beteiligten PKW mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf etwa 14000 - 15000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell