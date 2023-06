Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin/Polizei warnt

Viernheim (ots)

Unter dem Vorwand vom Wasserwerk zu kommen, verschaffte sich ein Krimineller am Mittwochmittag (14.06.), gegen 14.30 Uhr, Zugang in die Wohnung einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Saarlandstraße. Während der Unbekannte die Seniorin ablenkte, verschaffte sich vermutlich eine zweite Person Zutritt in die Räume. Erst als die beiden Unbekannten die Wohnung verlassen hatten, stellte die Frau fest, dass ihr Schmuck, Geld und eine Bankkarte entwendet wurden. Der flüchtige Kriminelle ist etwa 1,70 Meter groß (eventuell aber auch größer), trug Backenbart und hatte braune Haare. Er sprach ohne Akzent und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Die zweite Person kann nicht beschrieben werden.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson beraten haben. Sie können zum Beispiel Kontakt zu Ihrem Vermieter, Hausmeister oder Ihrer Wohnungsgesellschaft aufnehmen und erfragen, ob der Besuch seine Richtigkeit hat. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell