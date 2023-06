Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die 52-jährige Fahrerin eines Pkw Kia stellte am Montag die Beschädigung des linken Hinterrades fest. Ein Unbekannter stach ein Cuttermesser in die Außenseite des Reifens, wobei die Spitze des Messer abbrach und noch im Reifen steckte. Tagsüber parkte sie ihr Fahrzeug an mehreren Örtlichkeiten im Stadtgebiet von Kahla. Festgestellt wurde die abgebrochene Messerspitze jedoch erst am Abend in der Ortslage Seitenroda, als der Reifen merklich Luft verlor. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell