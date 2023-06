LPI-J: Jagdkanzel beschädigt

Jena (ots) - Wie am Montagnachmittag festgestellt wurde, waren Unbekannte widerrechtlich ein einem Bootshaus im Burgauer Weg zugegen. Der oder die Täter verschafften sich widerrechtlich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Hier versuchten diese eine Geldkassette zu öffnen, was misslang. Im Anschluss entfernte der oder die Täter wieder aus dem Objekt. Ob es über dem Beuteschaden gibt. muss im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen geklärt werden. Rückfragen bitte an: ...

