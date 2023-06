Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Treffen sich zwei Radfahrer

Jena (ots)

Weil ein 80-jähriger Radfahrer vom Gehweg auf die Straße fuhr, ohne eine anderen 33-jährigen Radfahrer zu beachten, ereignete sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall. Der 80-Jährige war auf dem Gehweg unterwegs und entscheid sich, an einem abgesenkten Bordstein, auf die Schützenhofstraße zu wechseln. Hierbei beachtete er nicht den bereits auf der Straße befindlichen 33-jährigen Radler, sodass es zum Zusammenstoß beider Zweiräder kam. Hierbei verletzte sich der 33-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

