Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Düsseldorf Hauptbahnhof - 36-Jähriger schlägt und tritt auf Freundin ein und wird per Haftbefehl gesucht

Düsseldorf (ots)

Ein Mann schlug und trat am Montagmorgen (12. Februar), um 05.55 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof nach einer verbalen Auseinandersetzung auf seine Freundin (43) ein. Die Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht und an den Beinen. Zudem wurde der Tatverdächtige durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal per Haftbefehl gesucht.

Reisende meldeten der eingesetzten Streife der Bundespolizei eine verbale sowie körperliche Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig zu Gleis 13 des Düsseldorfer Hauptbahnhofes zwischen einem Mann und einer Frau. Bei Eintreffen der Beamten trafen diese auf einen Zeugen (25), der den aggressiven 36-jährigen italienischen Staatsangehörigen an den Armen fixierte. Der 25-jährige iranische Staatsangehörige gab gegenüber den Bundespolizisten an, dass sich der Mann mit der verletzten Frau gestritten habe und mehrfach mit der Faust auf das Gesicht einschlug. Durch die Vielzahl an Schlägen, sei die Frau zu Boden gefallen und der 36-Jährige attackierte die 43-Jährige mit Tritten.

Die Bundespolizisten fixierten den Tatverdächtigen und verbrachten diesen zur Dienststelle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Geschädigte hatte einen Wert von 1,4 Promille. Durch die körperliche Auseinandersetzung erlitt die Frau eine blutende Nase sowie eine Schwellung am rechten Bein. Bei der bereits überprüften Personalie wurde bekannt, dass der 36-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal per Haftbefehl gesucht werde. Aufgrund des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Diebstahl in drei Fällen wurde der Mann zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Nach Eröffnung des Haftbefehls verbrachten die Uniformierten den Italiener in eine Justizvollzugsanstalt.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung eingeleitet.

