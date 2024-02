BPOL NRW: 17-Jähriger widersetzt sich Bundespolizisten und führt Messer mit sich

Fröndenberg - Wickede a.d.R. (ots) - Am Sonntagnachmittag (11. Februar) beobachtete ein Bahnmitarbeiter mehrere Personen, die sich im Gleisbereich am Bahnhof Fröndenberg (an der Ruhr) aufhielten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen 17:45 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei darüber, dass sich am Bahnhof Fröndenberg mehrere Jugendliche ...

mehr