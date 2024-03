Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Diebstahl einer Rüttelplatte

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb). Am Freitag, 08.03.2024 gegen 07:00 Uhr zeigte der Polier einer Baustelle an, dass eine Rüttelplatte entwendet wurde. Die Baustelle befindet sich auf der K402 zwischen 31061 Alfeld (Leine) und dem Ortsteil Föhrste. Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum 07.03.2024, 17:10 bis 08.03.2024, 07:00 Uhr eine 504 kg schwere im Baustellengelände befindliche Rüttelplatte des Herstellers Wacker Neuson entwendet. Hierzu wurde die Rüttelplatte nach bisherigen Erkenntnissen in Betrieb genommen und über eine selbst gebaute Rampe in ein Fahrzeug geladen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.

