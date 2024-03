Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 08.03.2024 - 10.03.2024

Hildesheim (ots)

(pia)

Gefährdung des Straßenverkehrs zwischen Gronau und Alfeld

Am Samstag, den 09.03.2024, kam es zwischen 14:15 Uhr und 14:40 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen 27-jährigen Alfelder. Der spätere Beschuldigte befuhr in seinem silbernen BMW mit ausländischem Kennzeichen die L480 und B3 von Betheln kommend über Brüggen nach Alfeld. Während der Fahrt überholte der Beschuldigte mehrfach andere Verkehrsteilnehmer auf riskante Weise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und fuhr in auffälligen Schlangenlinien. Nach einem Hinweis durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer konnte der Beschuldigte durch die Beamten in Alfeld gestoppt werden. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem Alfelder Hinweise auf eine Beeinflussung durch Cannabis bei dem Beschuldigten. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Zeugen, die dem Beschuldigten und seinem Pkw bei seiner Fahrt begegneten und Angaben über die Fahrweise des Beschuldigten machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/9338-0) zu melden.

Diebstahl vor dem Edeka in Elze

Ebenfalls am Samstag, um ca. 12:45 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse aus dem Fahrradkorb des Geschädigten. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz des neuen Edeka in Elze. Der Täter erlangte u.a. ein Ausweisdokument, eine Bankkarte und Bargeld in dreistelliger Höhe. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/9338-0) in Verbindung zu setzten.

Brandalarm und Feuerwehreinsatz in Gronau

Am Sonntag, den 10.03.2024 lösten gegen 10:40 Uhr mehrere Rauchmelder einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Eitzumer Weg in Gronau aus. Nach einer entsprechenden Mitteilung durch aufmerksame Nachbarn wurde die Wohnungstür durch die Feuerwehr Gronau geöffnet. Der Mieter der Wohnung hatte diese verlassen, jedoch vergessen eine Herdplatte auszuschalten. Zum Ausbruch eines Brandes kam es glücklicher Weise nicht.

Verkehrsüberwachung an der Bundesstraße 3

Am Samstag führten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Elze Geschwindigkeitsmessungen an der B3 durch. Hierbei konnten insgesamt 10 Verstöße festgestellt und geahndet werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Geschwindigkeit von 96 km/h, nach Abzug der Toleranz, bei erlaubten 70 km/h gemessen.

