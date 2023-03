Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei nimmt nach Schockanruf zwei Personen fest

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim (ots)

Festgenommen worden sind am Mittwochnachmittag zwei Personen im Zusammenhang mit der Betrugsmasche "Schockanrufe".

Ein 67-jähriger Mann aus Pforzheim erhielt am Mittwochmittag einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten, welcher ihm vorgaukelte, ein naher Familienangehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Inhaftierung abzuwenden, sei ein Geldbetrag im fünfstelligen Bereich als Kaution erforderlich. In der Folge übernahm dann ein angeblicher Staatsanwalt das Telefonat, um weitere Details zu besprechen. Es wurde schließlich eine Geldübergabe im Stadtbereich Pforzheim vereinbart. Hierbei konnten zwei Männer im Alter von 36 und 20 Jahren, welche als Abholer fungierten, durch Polizeikräfte festgenommen werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die beiden Personen befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Gerrit Schwedler, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim Christian Koch, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

