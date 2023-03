Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Nöttingen - Auffahrunfall am Stauende auf der Autobahn; hoher Sachschaden

Nöttingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Nöttingen mit drei Lastkraftwagen ist es am Donnerstagmittag gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bestand gegen 12:25 Uhr Stau auf der Autobahn 8 bei Nöttingen in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe der Klosterwegbrücke musste ein Fahrer eines Lastkraftwagens sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender Sattelzug konnte ebenfalls noch rechtzeitig abbremsen. Ein weiterer nachfolgender Lkw fuhr jedoch auf die bereits stehenden Fahrzeuge auf und schob diese in der Folge aufeinander. Einer der Fahrer, ein 36-jähriger Mann, erlitt durch das Geschehen leichte Verletzungen und wurde zu weiteren Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Einer der Anhänger der Fahrzeuge kippte bei der Kollision zur Seite um und musste mit schwerem Gerät geborgen werden. Alle drei Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 300.000 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen für mehrere Stunden gesperrt werden, es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Christian Koch, Pressestelle

