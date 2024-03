Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 1. Verkehrssicherheitswoche im PK Sarstedt - weiterhin viele Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (blk) In der Zeit vom 07.03.2024 bis zum 10.03.2024 wurde durch den Einsatz- und Streifendienst des PK Sarstedt mit Unterstützung der Verfügungseinheit der PI Hildesheim sowie Mitarbeitenden des Landkreises Hildesheim eine Verkehrssicherheitswoche unter dem Aspekt "dunkle Jahreszeit" durchgeführt. Der Fokus der Kontrollen lag vor diesem Hintergrund einerseits auf der Sichtbarkeit der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden, insbesondere die Funktionstüchtigkeit lichttechnischer Einrichtungen an Fahrrädern und Pkw. Mit Unterstützung des Kontaktbeamten des PK Sarstedt wurden die Schulwege an verschiedenen Grundschulen überwacht und sensibilisierenden Gesprächen mit den Eltern im Hinblick auf die Sichtbarkeit ihrer Kinder auf dem Weg zur Schule geführt. In diesem Zusammenhang wurden auch reflektierende Armbänder, welche durch den Verkehrssicherheitsberater der PI Hildesheim zur Verfügung gestellt wurden, an die Kinder verteilt. Die Angebote wurden, insbesondere durch die Kinder, gut angenommen. Die im Rahmen der letzten Verkehrssicherheitswoche im Jahr 2023 aufgestellten Neonräder der Landesverkehrswacht Niedersachsen wurden instandgesetzt und weisen fortan durch neue Beschilderung auf das Thema Sichtbarkeit hin sowie mahnen Verkehrsteilnehmende zur Rücksicht und Vorsicht. Einen weiteren Schwerpunkt stellte die Geschwindigkeitsüberwachung dar, welcher im Hinblick auf die zu dieser Jahreszeit vorherrschenden Sicht- und Witterungsverhältnisse eine besondere Bedeutung, insbesondere zur Verhinderung von schweren Verkehrsunfällen, zukommt.

Während der Verkehrssicherheitswoche wurden durch die Polizei insgesamt 245 Fahrzeuge kontrolliert, darunter 213 Pkw, 15 Fahrräder, 11 E-Scooter sowie 3 Lkw samt deren Anhänger. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 166 Ordnungswidrigkeiten- und 7 Strafverfahren eingeleitet. Die geahndeten Ordnungswidrigkeiten umfassen unter anderem 75 Geschwindigkeitsverstöße mit einer Spitzengeschwindigkeit von 133 km/h in einem 70 km/h-Bereich und somit 63 km/h zu viel außerhalb geschlossener Ortschaften. Weiterhin konnte 10x das verbotswidrige Benutzend es Mobiltelefons, zehn Verstöße gegen die Vorschriften zu lichttechnischen Einrichtungen, sechs Gurtverstöße sowie einen Verstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze (0,9 Promille) geahndet werden. Neben den durch die Polizei durchgeführten Kontrollen wurden im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche auch durch den Landkreis Hildesheim mit zwei mobilen Geräten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hier betrug die höchste festgestellte Geschwindigkeit 89 km/h in einer 30 km/h-Zone, welches eine Überschreitung um 59 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften darstellt. Bei den eingeleiteten Strafverfahren handelt es sich um Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizei Sarstedt wird auch in Zukunft zur Erhöhung der Verkehrssicherheit verstärkte Kontrollen durchführen.

