POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - 18-jähriger mutmaßlicher Verantwortlicher eines Familienstreits mit Messer schwer verletzt

HILDESHEIM (jpm) In einer Wohnung in der Steuerwalder Straße eskalierte am gestrigen Sonntag, 10.03.2024, gegen 13:00 Uhr, ein Streit unter Familienmitgliedern. Dabei soll ein 15-Jähriger seinen 18-jährigen Bruder, der vermutlich Auslöser der Streitereien war, mit einem Messer schwer verletzt haben. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Anfangsverdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt.

Von der Familie alarmierte Polizeikräfte nahmen den Jugendlichen kurz nach dem Geschehen vor dem Wohnhaus widerstandslos vorläufig fest.

Der 18-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Er konnte bislang noch nicht von den Ermittlern befragt werden. Lebensgefahr soll nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bestehen.

Nach Prüfung der gegenwärtigen Ermittlungsergebnisse ordnete die Staatsanwaltschaft am heutigen Montag die Entlassung des 15-Jährigen an. Die Ermittlungen gegen ihn wegen eines versuchten Totschlags dauern indes an, wobei geprüft wird, inwieweit er sich womöglich auf Notwehr berufen kann.

Vor dem Hintergrund des Alters des Beschuldigten werden derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt.

