POL-HS: Werkzeugdiebstahl auf Baustellengelände

Heinsberg-Porselen/Geilenkirchen-Tripsrath (ots) - Auf der Ullrichstraße in Porselen verschafften sich Einbrecher zwischen dem 23. Januar (Dienstag), 16 Uhr, und dem 24. Januar (Mittwoch), 06.45 Uhr, gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Kindergartens. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Im Geilenkirchener Stadtteil Tripsrath schlugen unbekannte Täter in etwa ...

mehr