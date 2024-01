POL-HS: Einbrüche in Kindergärten

Gangelt (ots) - Am Montag (22. Januar) fuhr ein Selfkänter gegen 18 Uhr mit seinem Pkw über die Kreisstraße 5 aus Richtung Saeffelen kommend in Fahrtrichtung Hastenrath. Auf der Straße befanden sich, auf beiden Fahrstreifen und in größerem Abstand zueinander, zwei großflächigere Stellen, an denen sich Duzende Dachpappennägel auf der Fahrbahn befanden. Hierdurch beschädigte sich der Pkw-Führer einen Reifen an ...

mehr