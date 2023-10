POL-S: Handy gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Mitte (ots) - Unbekannte sind am Samstag (14.10.2023) in ein Einfamilienhaus am Schatzweg und in die Räume einer Wohngemeinschaft an der Staffelstraße eingebrochen. Am Schatzweg brachen die Täter zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf, durchwühlten Schränke und stahlen eine Goldkette im Wert von ...

mehr