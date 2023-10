Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taschen- und Trickdiebe unterwegs

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Diebe haben am vergangenen Wochenende (14. bis 15.10.2023) in der Innenstadt mehrere Passanten bestohlen. Die Diebe tanzten dabei mindestens vier Opfer an und stahlen insgesamt drei Mobiltelefone und eine Geldbörse im Wert insgesamt zirka 2.500 Euro. In vier weiteren Fällen wurden die Opfer jeweils in ein Gespräch verwickelt, wobei die Täter vier Mobiltelefone und drei Geldbeutel erbeuteten.

Präventionstipps der Polizei Stuttgart zum Thema Taschendiebstahl:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

- Tragen Sie Geld- und Zahlungskarten sowie Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper.

- Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen.

- Lassen Sie Ihr Handy, Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt.

- Achten Sie bei einem Menschengedränge besonders auf Ihre Wertsachen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell