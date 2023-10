Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Parolen an Hauswand geschmiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben die Wand eines Hauses an der Marienstraße beschmiert. Die Täter schrieben mit einem Filzstift israelfeindliche Parolen an die Fassade eines Spielkasinos. Ein Zeuge entdeckte die Schmierereien am Donnerstag (12.10.2023) kurz vor 13.00 Uhr und alarmierte die Polizei. Der Schaden wird derzeit auf zirka 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei Stuttgart zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell