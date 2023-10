Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Armbanduhr geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Sonntagmittag (15.10.2023) einem 74 Jahre alten Mann in der Kirchheimer Straße seine Armbanduhr geraubt. Der 74-Jährige saß gegen 14.00 Uhr auf einer Parkbank an einer Bushaltestelle, als die Unbekannte ihn auf Englisch ansprach. Im Laufe des Gesprächs näherte sie sich dem Senior und löste unbemerkt die Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro von seinem Handgelenk. Anschließend flüchtete sie auf den Beifahrersitz eines unweit abgestellten schwarzen BMW, der daraufhin in Richtung Degerloch davonfuhr. Der Mann stürzte bei dem Versuch, seine Uhr wiederzuerlangen und verletzte sich leicht. Bei der Täterin handelt es sich um eine 170 bis 175 Zentimeter große, zirka 30 bis 35 Jahre alte Frau mit schulterlangen dunklen Haaren mit einer ovalen Gesichtsform sowie heller Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

